Weltmeisterschaft Pinkelnig in WM-Quali Fünfte - Norwegerin Ström voran

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Eva Pinkelnig segelte in der Qualifikation auf Rang fünf Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M itfavoritin Eva Pinkelnig hat sich in der Normalschanzen-Qualifikation der Nordischen WM in Planica stark, aber nicht überragend präsentiert. Die Weltcupführende kam mit 99 m auf die zweitbeste Weite. wurde Fünfte. WM-Debütantin Julia Mühlbacher überzeugte mit Rang elf. Chiara Kreuzer als 22. und Sara Marita Kramer als 26. blieben hinter den Erwartungen, kamen aber ebenso souverän unter die besten 40, die am Donnerstag (17.00 Uhr) die Sprungbewerbe der Titelkämpfe eröffnen.