Skispringen Pinkelnig kehrte in Lillehammer auf Podest zurück

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Eva Pinkelnig nach Gesamt-Weltcupsieg nun Dritte Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E va Pinkelnig hat nach dem am Montag errungenen ersten Gesamt-Weltcupsieg in Lillehammer am Mittwoch auch wieder zurück auf das Siegespodest gefunden. Die Vorarlbergerin musste sich am Mittwochabend nur der Deutschen Katharina Althaus sowie der Kanadierin Alexandria Loutitt geschlagen geben. Für Pinkelnig war es bereits der 18. Podestplatz in dieser Saison. Chiara Kreuzer verbesserte sich dank eines 136,5-m-Fluges von der 17. noch an die siebente Stelle.