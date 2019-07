Der Pinzgauer war in Richtung Zell am See unterwegs. Er wollte, wie ein 63-jähriger Lkw-Fahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen. Dabei kam das Moped zu Sturz. Unklar war vorerst, ob die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei um 6.30 Uhr. Ein Notarzt und das Team eines Rettungshubschraubers konnten das Leben des Teenagers nicht mehr retten. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete zur Klärung der Todesursache eine Obduktion des Verstorbenen an. Ein Verkehrsunfallsachverständiger wurde mit der Erhebung des Unfallherganges betraut. Ermittelt wird, ob sich bei dem Abbiegevorgang das Moped und der Lkw samt Anhänger berührt hatten.

Der Lastwagenfahrer, ein Pinzgauer, war laut Polizei nicht alkoholisiert. Wegen des Unfalls war die B311 eine halbe Stunde lang in beiden Richtungen gesperrt.