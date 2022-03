Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark

Werbung

Ein 50-jähriger Mann fuhr dabei laut Polizei gegen 22:17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf einen Lkw auf. Während der Lenker dabei leicht verletzt wurde, erlitt der 53-jährige Beifahrer bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Ein beim Fahrer des Pkw durchgeführter Alkotest fiel positiv aus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Gleinalmtunnel musste in Fahrtrichtung Linz - Graz für rund viereinhalb Stunden gesperrt werden, so die Polizei. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.