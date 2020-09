Der Bahnübergang in der Eisbachstraße im Süden der Landeshauptstadt ist mit einer Lichtzeichenanlage gesichert. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war vorerst nicht bekannt. Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls in ein Feld geschleudert.

Gegen 10.30 Uhr wurden laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland die Einsatzkräfte verständigt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 3 flog den schwer verletzten Ehemann ins Krankenhaus Eisenstadt. Der Lokführer sowie die fünf Fahrgäste blieben unverletzt. Das beim Unfall total zerstörte Auto wurde von den Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein geborgen. Neben dem Team des Rettungshubschraubers waren auch ein Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz.

Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner wies in einer Aussendung darauf hin, dass auf dem Bahnübergang erst Ende Juni der bis dahin letzte Unfall passiert war. Er forderte erneut die Errichtung einer Schrankenanlage. "Dieser Bahnübergang ist lebensgefährlich. Die ÖBB muss hier endlich für mehr Verkehrssicherheit sorgen und diese Eisenbahnkreuzung dringend entschärfen. Hier darf es kein Unglück mehr geben", stellte Steiner in einer Aussendung fest:

Tödlicher Unfall Zugunglück Eisenstadt: Steiner fordert Schrankenanlage

Verkehrslandesrat lädt zu Rundem Tisch

Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) hat sich am Mittwoch tief betroffen über den tödlichen Unfall an einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung in Eisenstadt gezeigt. Der Landesrat werde umgehend zu einem Runden Tisch mit Vertretern der Stadt Eisenstadt als zuständigem Straßenerhalter sowie mit Experten des Landes und der ÖBB einladen, hieß es in einer Aussendung.

Ziel dieser Gespräche werde sein, eine rasche Lösung zu finden, die größtmögliche Sicherheit gewährleiste, kündigte Dorner an. Seitens der ÖBB sei Bereitschaft für gegebenenfalls weitere Sicherungsmaßnahmen signalisiert worden. "Das steht für uns im Vordergrund. Die Kostenfrage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorrangig", betonte Dorner.

Auch FPÖ fordert Schrankenanlage

Auch die FPÖ Eisenstadt forderte am Mittwoch die rasche Errichtung einer Schrankenanlage an der Unfallstelle in der Landeshauptstadt. "Wir kennen diesen Bahnübergang, wir wissen, dass es dort bereits mehrmals zu schweren Unfällen kam und der heutige Unfall schockiert uns dennoch zutiefst", stellte der Eisenstädter FPÖ-Klubobmann Konstantin Langhans in einer Aussendung fest.

Hier sei ein rasches und entschlossenes Handeln der Verantwortlichen notwendig. "Es braucht sofort eine Schrankenanlage - und wenn wir sie als Stadt selbst errichten müssen", so Langhans.