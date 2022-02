Platter schaut sich grüne Weichenstellungen "ganz genau an"

Nach den Tiroler Gemeinderatswahlen ist vor möglichen grünen Weichenstellungen auf Landesebene. Grünen-LHStv. Ingrid Felipe hatte erklärt, nach den Urnengängen zu erklären, ob sie bei der Landtagswahl 2023 wieder als Spitzenkandidatin antritt. Die Partei will auch die künftige Aufstellung besprechen. "Ich schaue mir das ganz genau an", meinte dazu Koalitionspartner, LH Günther Platter (ÖVP), im APA-Gespräch. Die Felipe-Entscheidung wird "bis April" erfolgen, so die Grünen.

