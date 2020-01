Die Spiele um die Titel in der National Football Conference (NFC) und in der American Football Conference (AFC) gehen am nächsten Sonntag über die Bühne. In der AFC empfangen die Chiefs den Favoritenschreck aus Tennessee. Die Titans haben in den Playoffs bisher sowohl Titelverteidiger New England als auch die Baltimore Ravens aus dem Bewerb geworfen. In der NFC kommt es in San Francisco zum Kracher zwischen den 49ers und den Packers.

Die Sieger der beiden Partien stehen einander dann in der Nacht auf den 3. Februar im Endspiel um die Super Bowl gegenüber. Das Highlight des Jahres geht diesmal in Miami über die Bühne.