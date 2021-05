Trendige Familienerlebniswelt in Podersdorf eröffnet .

Die neue Familienerlebniswelt „PODOplay“ wurde heute – coronabedingt – im kleinen Rahmen eröffnet. Auf 18.000 m2 im Strandgelände ist in den letzten Monaten eine riesige Spiel- und Kletterwelt am Neusiedler See entstanden. Die Gemeinde Podersdorf hat dafür über 1,5 Millionen Euro investiert. Lesen Sie mehr in der nächsten BVZ-Printausgabe.