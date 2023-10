Straßenrennen Pogacar gewinnt erneut Lombardei-Rundfahrt

Pogacar war nicht zu schlagen Foto: APA/dpa

R adstar Tadej Pogacar hat den Hattrick bei der Lombardei-Rundfahrt geschafft und sich damit nach zweieinhalb Monaten ohne Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Der zweimalige Tour-de-France-Champion holte sich am Samstag nach 238 km von Como nach Bergamo zum dritten Mal in Serie den Sieg beim letzten großen Klassiker des Jahres. Österreichs Aushängeschild Felix Gall musste abreißen lassen und war in der Entscheidung nicht in der Spitze vertreten.