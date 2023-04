Radsport Pogacar muss nach Sturz und Operation sechs Wochen pausieren

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tadej Pogacar muss bis in den Juni hinein pausieren Foto: APA/dpa

D er zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar muss nach seinem Sturz beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ungefähr sechs Wochen pausieren. Das gab sein UAE-Team am Montagabend bekannt. Der Slowene war bereits am Sonntag operiert worden. Der 24-Jährige hatte sich bei einem Sturz nach 84 Kilometern einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zugezogen.