Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte in einer Rede deren Zusammenhang. Was die Beschlüsse von Paris betrifft, so werde die UNO-Weltklimakonferenz in Kattowitz im Dezember deren Wert zeigen.

"Das Pariser Klimaabkommen ist die zentrale Säule im Klimaschutz, deshalb werden auch die im Dezember anstehenden Verhandlungen bei der UNO-Weltklimakonferenz in Katowice von so großer Bedeutung sein, denn dort wird sich zeigen, was die Beschlüsse von Paris wert sind." Das sagte Köstinger zum Auftakt der zweitägigen, internationalen Veranstaltung, der laut einer Aussendung 700 Teilnehmer beiwohnen, unter anderem auch der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Die Weltklimakonferenz COP24 in Polen werde daher die wichtigste seit Paris werden.

Was den Klimaschutz weltweit betrifft, der eben auch in vielen der "Sustainable Development Goals" (SDGs) verankert sei, befände man sich aktuell an einem Scheideweg. Es gäbe Staaten, die den Anstrengungen gegen den Klimawandel eine untergeordnete Bedeutung zuordnen würden. Diese müsse man zurück "ins Boot holen, denn alleine kann Europa zwar Vorreiter, aber nicht Retter des globalen Klimas sein", sagte Köstinger.

Im Rahmen der "Wachstum im Wandel"-Konferenz sollen am Donnerstag in einem "Call to action" zehn konkrete Vorschläge an die EU-Kommission und die EU-Staaten als zentrale Handlungsaufforderung gestellt werden, wie etwa die Bedeutung der SDGs zu erhöhen. Diese wurden im September 2015 von den UNO-Mitgliedstaaten, darunter Österreich, beschlossen. Sie beinhalten die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen und sind ein verbindlicher Aktionsplan für ein "gutes Leben für alle". Sanktionen für Länder, die der Umsetzung der SDGs nicht nachkommen, sind nicht vorgesehen.