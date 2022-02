Borrell: Zeichen der Entspannung in Konflikt mit Russland

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht Anzeichen für eine mögliche Deeskalation im Ukraine-Konflikt. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau sei eine "gute Initiative" gewesen, sagte Borrell am Dienstag zum Abschluss eines Besuchs in Washington. "Ich denke, dass dies ein Element der Entspannung darstellt." Macron hat nach eigenen Angaben vom russischen Präsidenten Wladimir Putin die Zusicherung erhalten, von einer weiteren Eskalation abzusehen.

