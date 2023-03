Politik Corona-U-Ausschuss zum Abschluss im Nationalrat abgelehnt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Antrag der FPÖ wurde abgelehnt Foto: APA/ROBERT JAEGER

M it der Ablehnung eines FPÖ-Antrags auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in Sachen Corona ist die Plenarsitzung des Nationalrats am Mittwoch zu Ende gegangen. Die Freiheitlichen wollten sämtliche Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zwischen 7. Jänner 2020 und 28. Juni 2022 unter die Lupe nehmen, blieben damit unter den Fraktionen aber allein.