Politik EU billigt finanzielle Hilfe an Österreich für Flutschäden

Aus Brüssel kommen Gelder zur Bewältigung der Schäden Foto: APA/AFP

D as EU-Parlament hat zur Bewältigung der Flutschäden des vergangenen Jahres die Auszahlung von rund 800.000 Euro an Österreich bewilligt. Von den 718,5 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds soll Österreich 797.520 Euro bekommen, wie das EU-Parlament am Mittwoch in Straßburg mitteilte. Deutschland soll demnach 612,6 Mio. Euro bekommen, Belgien 87,7 Mio. Euro, die Niederlande 4,7 Mio. Euro und Luxemburg 1,8 Mio. Euro.