Politik EU-Kommission will Ungarn 7,5 Milliarden Euro kürzen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die EU-Kommission berät über Ungarn Foto: APA/dpa

W egen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Das teilte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Sonntag in Brüssel mit. Das Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt, sagte der Österreicher.