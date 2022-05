Politik FPÖ entrüstet ob wahrscheinlicher Van der Bellen-Kandidatur

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die freundlichen Zeiten sind vorbei Foto: APA/ROBERT JAEGER

D ie sich zuspitzenden Gerüchte über die bevorstehende Ankündigung der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bringen die FPÖ in Rage. Van der Bellen habe sich in den letzten beiden Jahren "vor allem als sicherer Rückhalt für die taumelnde Regierung entpuppt", der alle 14 Regierungsumbildungen mit stoischer Ruhe "wie ein Angelobungsautomat" abgespult habe, meinte Parteichef Herbert Kickl in einer Aussendung.