Grüne wollen größtes Comeback der Zweiten Republik .

Die Grünen wollen bei der Nationalratswahl das "größte politische Comeback der Zweiten Republik" schaffen. Diese Devise gab Spitzenkandidat Werner Kogler beim offiziellen Wahlkampfauftakt am Samstag in Wien aus. In seiner Rede sparte der Bundessprecher nicht mit Kritik an der ÖVP, kündigte aber auch an, offensiv in mögliche Gespräche nach der Wahl gehen zu wollen.