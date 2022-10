Politik Karner appelliert bei Flüchtlingsunterbringung an Länder

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Karner-Appell für mehr Unterbringungsmöglichkeiten in den Ländern Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

B ei der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz ist es am Donnerstag unter anderem um die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten gegangen. Das System sei ob der stark steigenden Flüchtlingszahlen an seiner Grenze angelangt, in Einzelbereichen darüber, meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einem Statement am Rande der Konferenz. Es bedürfe daher zusätzlicher Maßnahmen in allen Bundesländern, "möglicherweise müssen auch Zelte aufgestellt werden", so Karner.