Mattle als Tiroler Landeshauptmann angelobt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er neue Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ist am Donnerstagnachmittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Mit der Zeremonie in der Wiener Hofburg ist die Amtsübergabe von Ex-Landeshauptmann Günther Platter an Mattle nun komplett.