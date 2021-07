Merkel wirbt nachdrücklich für mehr Corona-Impfungen .

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Sommer-Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin für einen eindringlichen Appell für mehr Impfungen gegen das Coronavirus genutzt. "Je mehr Menschen geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein", sagte die Kanzlerin. Sie warnte vor einer erneuten Verschlechterung der Lage angesichts der wieder exponentiell wachsenden Infektionszahlen. In der Klimaschutz-Politik räumte Merkel Versäumnisse und Enttäuschungen ein.