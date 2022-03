Nehammer: Russland-Sanktionen werden nicht aufgeweicht

Werbung

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor der Forderung Putins eine klare Absage erteilt: "Wir haben uns die Verträge angeschaut. Da steht drin, dass in Euro bezahlt wird." Er habe dem russischen Präsidenten gesagt, "dass das auch so bleiben wird". Es gelte für europäische Unternehmen, "dass sie in Euro zahlen wollen und werden", so Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz im deutschen Bundeskanzleramt.

Putin hatte zuvor erklärt, dass ab Freitag russische Gaslieferungen von "unfreundlichen Staaten" in Rubel gezahlt werden müssen. Das Staatsoberhaupt erklärte am Donnerstag, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Um an das Gas zu gelangen, müssten ausländische Kunden Rubel-Konten bei russischen Banken eröffnen. Dies würde nach Ansicht von Experten, die westlichen Sanktionen gegen Russland, die als Reaktion auf den Ukraine-Krieg verhängt wurden, unterlaufen.

Scholz und Nehammer sprachen sich erneut gegen ein vollständiges Öl- und Gasembargo Russlands aus. "Sanktionen machen nur Sinn, wenn sie den treffen, den sie treffen sollen und nicht den schwach machen, der sie ausspricht", erklärte Nehammer. Es sei ein "furchtbares Gefühl, von russischem Gas abhängig zu sein". Seine Aufgabe als Bundeskanzler sei es aber auch, für Energiesicherheit zu sorgen.

Scholz sagte dazu: "Wir sind uns völlig einig in der Bewertung." Die Sanktionen seien wirksam und die weit reichendsten, die jemals beschlossen wurden. "Sie treffen die Entwicklungsperspektiven und wirtschaftlichen Chancen Russlands besonders." Und es gebe für Moskau keine Ausweichmöglichkeiten, so Scholz, der auch ankündigte, dass Deutschland im Laufe dieses Jahres es schaffen könnte, die Abhängigkeit von russischem Öl- und Kohleimporten zu beseitigen. Österreich importiert seit Kriegsbeginn kein Öl aus Russland und schon seit längerem keine Kohle.

Beide Regierungschefs setzen sich außerdem für eine rasche Beitrittsperspektive des Westbalkans ein. "Jede weitere Verzögerung macht den Westbalkan verwundbar und offen für den Einfluss Dritter", sagte Scholz. Und auch Nehammer warnte vor einem Einfluss Russlands, Chinas und auch arabischer Staaten. Es sei in Europas "geostrategischem Interesse, hier einen Gang zuzulegen."

Auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) war bei dem Besuch bei Scholz dabei und sprach mit ihm über die Integration von Ukraine-Flüchtlingen. In Österreich sind rund 42.000 Menschen aus der Ukraine registriert.