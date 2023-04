Politik Neu gewählter Kärntner Landtag tritt erstmals zusammen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hier nehmen am Donnerstag die neu gewählten Abgeordneten Platz Foto: APA/THEMENBILD

D er am 5. März neu gewählte Kärntner Landtag tritt am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Mandatare werden dabei angelobt, in weiterer Folge werden die Mitglieder der Kärntner Landesregierung gewählt. SPÖ und ÖVP haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Abgeschlossen wird die Sitzung mit einer Rede des bisherigen und künftigen Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ).