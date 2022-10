Politik Putin unterzeichnete Annexion von ukrainischen Gebieten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mit der Unterzeichnung durch Putin tritt das Annexionsgesetz in Kraft Foto: APA/Reuters

R usslands Präsident Wladimir Putin hat das Gesetz zur Annexion von vier ukrainischen Gebieten unterzeichnet, das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch. Damit ist das Annexionsgesetz in Kraft. Am Montag hatte die russische Duma im Eilverfahren die als Völkerrechtsbruch kritisierte Einverleibung ratifiziert, am Dienstag folgte der Föderationsrat. Beide Kammern des Parlaments stimmten einstimmig für die Annexion der vier Gebiete in der Süd- und Ostukraine.