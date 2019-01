Regierungsklausur: Mit "Digital Austria" zum Vorreiter .

Österreich hinkt bei der Digitalisierung nach, zu diesem Befund kam die Regierung und will deshalb bei ihrer Klausur kommende Woche einen 6-Punkte-Plan beschließen. Aufholbedarf sieht Türkis-Blau etwa bei der Verwaltung, der Sicherheit, der Infrastruktur und in der Bildung. Neben der Digitalisierung sind die Steuerreform und die Pflege die zwei weiteren Schwerpunkte bei dem Treffen in Mauerbach.