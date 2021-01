Regierungskoalition in Italien geplatzt .

Während in Italien die Zahl der Coronavirus-Todesopfer die Schwelle von 80.000 Toten überschritten hat, stürzt in Italien in eine Regierungskrise. Die Splitterpartei "Italia Viva" um Expremier Matteo Renzi trat am Mittwoch aus der Regierungskoalition aus.