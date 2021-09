Rendi-Wagner bekräftigte ihre Kritik an der säumigen Regierung: Mit ihrer Untätigkeit im Sommer habe die Regierung "grob fahrlässig" agiert - und das Signal, die Pandemie wäre vorüber, stelle sich als "grober Irrtum mit fatalen Folgen" heraus. Jetzt sei Österreich bei den Impfungen Schlusslicht in Westeuropa, die Infektions- und Hospitalisierungszahlen steigen "alarmierend schnell" - und ab Montag sitzt eine große Gruppe von Schülern ungeschützt in den Klassen.

Um noch schlimmere Entwicklungen zu verhindern, müsse auch Österreich es - wie Dänemark - schaffen, die Impfrate rasant auf über 80 Prozent zu steigern. Als sinnvolle Maßnahmen erachtet die Ärztin Rendi-Wagner "1G" für Nachtgastronomie und Großveranstaltungen und verpflichtend "3G" am Arbeitsplatz, aber auch Belohnungen wie Konzertkarten oder finanzielle Anreize. Mit 100 bis 150 Euro für alle, die sich impfen lassen, könnte man laut einer deutschen Studie die Rate um zehn bis 20 Prozent steigern, merkte sie an.

Eine Impfpflicht befürwortet Rendi-Wagner nur für bestimmte Berufsgruppen - im Gesundheits- und Pflegebereich sowie in der Pädagogik -, für eine generelle Pflicht ist sie "sicher nicht". Stattdessen gelte es "Überzeugungsarbeit, Aufklärung, Information" zu bieten. Aber auch hier sei die Regierung säumig. Die türkis-grünen Bundeskoalition sieht die SPÖ-Chefin auch am Zug, um bundesweit einheitliche Corona-Regeln zu schaffen. Mit einem "Fleckerlteppich" bei Masken- oder Berufs-Impflichten sorge man nur für Unklarheit, Verunsicherung - und letztlich dafür, dass die Regeln nicht befolgt werden.

Die Virologin Dorothee von Laer plädierte in der "ZiB2" dafür, die derzeitigen Maßnahmen endlich konsequent umzusetzen - so werde etwa die 3G-Regel nicht überall kontrolliert. Darüber hinaus gebe es noch "ein paar Kleinigkeiten, an denen man drehen kann". So könnte man etwa bei geimpften älteren K1-Personen künftig wieder Testungen durchführen. Bei dieser Gruppe habe sich zuletzt gezeigt, dass deren Impfschutz wesentlich niedriger liege als bei Jüngeren.