Politik Rendi-Wagner lässt SPÖ-Parteitag aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rendi-Wagner verzichtet auf Linz-Reise Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

P amela Rendi-Wagner wird dem SPÖ-Parteitag, bei dem ihre Nachfolge entschieden wird, nicht beiwohnen. Das kündigt die scheidende Parteichefin in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" an. Ob sie das Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler via Stream verfolgen wird, hat sie noch nicht entschieden: "Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat." Begründet wird ihre Absenz damit, dass der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen soll.