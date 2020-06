Im Mittelpunkt des "nachbarschaftlichen Gesprächs" werden die deutsch-österreichische Zusammenarbeit in Zeiten der globalen Gesundheitskrise sowie die Schwerpunkte des bevorstehenden deutschen EU-Ratsvorsitzes stehen, hieß es im Vorfeld. Deutschland übernimmt mit 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Kroatien.

Bereits am Dienstag traf Schallenberg seine Amtskollegen aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien, am Mittwoch tauschte er sich am Bodensee mit seinen Amtskollegen aus der Schweiz und Liechtensteins aus. Nächste Woche reist der Außenminister nach Slowenien, auch ein Zusammentreffen mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio ist noch in diesem Monat geplant.