Politik Tirols ÖVP ruft bei Parteitag Mattle-Zeit und Aufholjagd aus

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Mattle wird am Samstag zum Tiroler ÖVP-Chef gewählt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

M it dem Rücken zur Wand kämpft es sich am besten - dieses Motto könnte sich die Tiroler ÖVP für den Landesparteitag an diesem Samstag und damit für den Wahlkampf für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September verpasst haben. Mit schlechten Umfragewerten im Wahlkampf-Rucksack soll die Wahl von Landesrat und Spitzenkandidat Anton Mattle zum Landesparteiobmann im Congresszentrum in Alpbach vor bis zu 800 Anhängern eine Trendwende bzw. zumindest eine Aufholjagd einläuten.