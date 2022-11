Politik Weltklimakonferenz COP27 beginnt in Sharm el-Sheikh

Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten Foto: APA/dpa

Ü berschattet von mehreren Krisen unter anderem bei der Energie und weltweiter Ernährung beginnt am Sonntag die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Im Badeort Sharm el-Sheikh am Roten Meer beraten Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.