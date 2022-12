Polizei ermittelt 23-Jähriger mit Stichverletzungen in Wien aufgefunden

Die Hintergründe sind noch völlig unklar Foto: APA

E in 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Penzing mit Stichverletzungen auf der Straße aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer sind die Hintergründe zu dem Vorfall unweit von Schönbrunn ereignet haben dürfte, noch völlig unklar. Der serbische Staatsbürger wurde unweit seiner Wohnadresse gefunden. Er wies mehrere Stichverletzungen auf, von denen eine zunächst lebensgefährlich gewesen sein dürfte.