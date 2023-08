Anhaltung mit Warnschüssen in Bregenz - Mann festgenommen

Im Zuge der Fahndung nach den drei Männern versuchte die Polizei am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr im Bereich der Achsiedlung zwei flüchtende Autos anzuhalten. Einer der Pkw-Lenker fuhr in Richtung der Nachbargemeinde Hard, wo er von der Exekutive auf einen Parkplatz abgedrängt wurde. Von dort gelang diesem aber die Flucht zu Fuß.

Der zweite Wagen fuhr zunächst ebenfalls in Richtung Hard, dort drehte er jedoch offenbar um und fuhr zurück nach Bregenz. An der Stadtgrenze versuchte eine Polizeistreife den Lenker anzuhalten, was aber nicht gelang. Der Mann fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter und auf einen der Beamten zu. Im Stadtteil Vorkloster gelang es schließlich mehreren Polizeistreifen, das Auto zu stoppen. Die Fahndung nach den beiden anderen Männern - einer davon soll türkischer Staatsbürger sein - lief weiter.