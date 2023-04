Polizei Polizei startet Podcast "Funkspruch an alle"

D ie heimische Polizei geht unter die Podcast-Anbieter. Mit dem heutigen Mittwoch bietet die Exekutive zunächst zwei Folgen des Podcasts unter dem Übertitel "Funkspruch an alle" an. Moderatoren sind Patrick Maierhofer, Sprecher des Innenministeriums, und Andreas Farcas, als Redakteur der Öffentlichkeitsarbeit derzeit mitverantwortlich für den Social-Media-Auftritt des Innenministeriums. On Air gehen zunächst zwei Folgen des Podcasts.