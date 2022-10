Polizeieinsatz Waffen und panzerbrechende Munition in Tirol sichergestellt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Eine Faustfeuerwaffe will der Mann vernichtet haben (Symbolbild) Foto: APA/THEMENBILD

T iroler Polizisten haben bei einem 47-Jährigen in Imst ein umfangreiches Waffenarsenal sichergestellt. Neben mehreren Lang- und Faustfeuerwaffen und 1.300 Schuss Munition hatte der Deutsche auch verschiedene Kriegsmaterialteile wie ein russisches Panzer-Nachtsichtgerät und panzerbrechende Munition in seinem Haus, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntagabend mit. Auch ein menschlicher Schädel fand sich im Zuge der Hausdurchsuchung am Samstag.