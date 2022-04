Polizeiermittlung Getötete 68-jährige Frau in Tirol: Streit offenbar eskaliert

Eine Waffe wurde offensichtlich nicht verwendet Foto: APA

I m Fall einer 68-jährigen Frau, die am Sonntag in einem Einfamilienhaus im Tiroler Schwendt (Bezirk Kitzbühel) offenbar von ihrem 70-jährigen Ehemann getötet worden war, hat sich der von den Ermittlern angenommene Tathintergrund bisherigen Erkenntnissen zufolge bestätigt. Das Motiv dürfte im höchstpersönlichen Lebensbereich liegen, ein Streit eskaliert sein, sagte LKA-Ermittler Gert Hofmann der APA am Montag. Eine Waffe wurde offensichtlich nicht verwendet.