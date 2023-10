Ermittlung Polizeiermittlungen nach Tod von 91-jähriger Frau in Wien

Fremdverschulden nicht ganz ausgeschlossen Foto: APA/THEMENBILD

N ach dem Tod einer 91-jährigen Frau in einer Wohnung am Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Auffindungssituation der Pensionistin - sie lag in der Küche - konnte ein Fremdverschulden nicht ganz ausgeschlossen werden. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeregt. Diese muss nun die Wiener Staatsanwaltschaft anordnen.