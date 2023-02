Ermittlung Polizist tötete auf steirischer Inspektion Kollegen

E in Polizist ist am Montag in der Früh auf der obersteirischen Polizeiinspektion Trieben (Bezirk Liezen) durch eine Schussabgabe eines Kollegen getötet worden. Der Schütze wurde festgenommen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Erste Erhebungen und die Tatortsicherung wurden vom LKA Steiermark übernommen, es soll aber in weiterer Folge das Landeskriminalamt Salzburg tätig werden, hieß es auf APA-Anfrage.