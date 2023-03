Wetter Pollensaison startet früh wegen Klimakrise und Pandemie

Früher Frühling, aber auch frühe Pollensaison Foto: APA/dpa

D ie Pollensaison 2023 hat heftig begonnen: Schon im Jänner war ein Frühstart zu beobachten - mit "verträglicher Fortsetzung", wie Experten bei einem Pressegespräch am Dienstag in Wien darlegten. Was rund einen Monat früher als im langjährigen Schnitt mit ziemlicher Wucht seinen Anfang genommen hat, dürfte sich bei Birke und Esche nicht fortsetzen.