Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 6.00 Uhr. Der Hänger blockierte auch Teile der Fahrbahn Richtung Salzburg, sodass auch in diese Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stand. In beiden Richtung bildeten sich fünf bis sechs Kilometer Stau, sagte ein Polizei-Sprecher. Die Eisenrohre lagen verstreut über die Autobahn. Die Aufräumarbeiten dauerten auch um 9.00 Uhr noch an. Die Asfinag richtete für den Verkehr Richtung Süden ab dem Knoten Salzburg eine großräumige Umfahrung über die Pyhrnautobahn (A9) ein.