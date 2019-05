Laut Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um ein elf Monate altes Europäisches Seeadlermännchen. Es befindet sich derzeit in Ausbildung bei der Falknerei der Burg Hohenwerfen und dürfte bei der zu dieser Zeit stattfindenden Greifvogelschau unbemerkt das Gehege verlassen haben. Der Seeadler konnte sofort nach dem Vorfall im Bereich des Burgweges aufgefunden, eingefangen und wieder zurück in sein Gehege gebracht werden, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag berichtete.

Das Mädchen aus Strobl (Flachgau) war mit ihren Eltern und einer Tante vom Burgparkplatz zu Fuß in Richtung der Burg Hohenwerfen auf einem Wanderweg gewandert. Nach wenigen Metern des Fußweges durch den Wald flog der junge Seeadler von einem Baum zu dem Mädchen und versuchte laut Zeugenaussagen, es am Kopf zu erfassen.

"Auf einmal kam aus dem Nichts der Adler auf meine Tochter, mit den Krallen direkt ins Gesicht. Meine Tochter hat sich dann weggedreht, dann hat sie der Adler bei den Haaren gerissen", schilderte die Mutter gegenüber dem ORF Salzburg. Ihre Schwägerin habe sich schützend auf das Mädchen gelegt. "Ich habe dann mit der Tasche den Adler vertrieben und das Kind geschnappt. Wir sind dann geflüchtet." Ihre verletzte Tochter sei unter Vollnarkose im Krankenhaus genäht worden. Sie habe einen großen Schock erlitten, erzählte die Mutter.

Nachdem die Burgverwaltung von dem Zwischenfall informiert worden war, verständigte diese die Rettung und setzte auch die Polizei davon in Kenntnis, so die Polizei. Die beiden Verletzten wurden anschließend in das Klinikum Schwarzach gebracht. Die 53-jährige Tante des Mädchens hat offenbar im Zuge der Abwehrhandlungen Verletzungen am Knie und am Arm erlitten.

"Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft berichtet", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA. Die Staatsanwaltschaft werde dann prüfen, ob die Attacke durch den Adler eine strafrechtliche Relevanz habe. Der historische Landesfalkenhof auf der Burg Hohenwerfen besteht aus dem Falknereimuseum, einer historischen Falkenkammer und einem Freigelände auf der Lindenwiese, wo Flugvorführungen stattfinden.