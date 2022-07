Port-au-Prince Bei Bandenkämpfen in Haiti bisher mindestens 89 Tote

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schwer bewaffnete Banden kämpfen gegeneinander um Territorium Foto: APA/dpa

B ei Bandenkämpfen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind Berichten zufolge binnen fünf Tagen mindestens 89 Menschen getötet worden. Weitere 16 Menschen würden vermisst, zudem gebe es 74 Verletzte, berichteten haitianische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation RNDDH. Mindestens 127 Häuser seien in Brand gesteckt oder zerstört worden.