"Positive Nachrichten" Schallenberg begrüßt militärische Erfolge der Ukraine

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Schallenberg militärisch klar auf Seiten Kiews Foto: APA/AFP

A ußenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich erfreut über die jüngsten militärischen Erfolge der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren gezeigt. "Das sind sicher positive Nachrichten", sagte Schallenberg am Montag vor Journalisten in Wien. Gleichzeitig sei dies ein Zeichen, dass der Krieg "nicht schnell vorbei sein wird". "Eine Seite will die Zerstörung der Ukraine, die andere verteidigt ihr Territorium", fasste Schallenberg die Lage zusammen.