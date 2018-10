Kinder angesprochen: Suche nach grünem Pkw .

Einer der Vorfälle im Bezirk Neusiedl am See, bei denen Autofahrer Kinder zum Einsteigen in ihren Wagen aufgefordert haben, ist geklärt: In Zurndorf habe ein Mann den Kindern lediglich eine Mitfahrgelegenheit anbieten wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.