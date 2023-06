Sicherheitspolitik Präventionsgipfel im Innenministerium gegen "Fake News"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Werbung

D as Innenministerium hält am Montag einen Präventionsgipfel zum Thema "Fake News begegnen - Demokratie stärken" ab. Fake News und Deep Fakes hätten die Desinformation und somit die Destabilisierung der demokratischen Strukturen zum Ziel, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wir hingegen haben den Schutz unserer Demokratie und der dafür wesentlichen Institutionen zur Aufgabe." Wesentlich sei Wachsamkeit und Aufklärung unverzichtbar.

"Mit Fake News werden nicht nur falsche Dinge behauptet. Es soll vielmehr Stimmung gemacht und Menschen manipuliert werden. Sie sollen durch die Verbreitung von Falschmeldungen, von Lügen und angeblichen Tatsachen zu Ansichten verleitet werden, die sie sonst ablehnen würden", so Karner. Dies sei eine "große Gefahr für die Demokratie". "Der Kampf gegen Fake News gehört daher zu den wichtigsten Aufgaben des demokratischen Staates und seiner Unterstützerinnen und Unterstützer", so der Ressortchef. Der Minister verwies auf den Transformationsindex (BTI), der erstmals seit 2004 mehr autokratische als demokratische Staaten verzeichnete. Von 137 untersuchten Ländern seien nur noch 67 Demokratien, die Zahl der Autokratien steigt demnach auf 70. Cyberkriminalität nehme mittlerweile in seinen unterschiedlichen Ausprägungen über 20 Prozent in der polizeilichen Anzeigenstatistik ein, betonte Karner. Im Kampf gegen Fake News und Desinformation sei es deswegen umso wichtiger, die Quellen zu überprüfen und zu überdenken, Inhalte und Angaben zu verifizieren und Aussagen zu hinterfragen. Alles und jeder könne manipuliert werden, so der Minister im Vorfeld des Gipfels. "Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern die wichtigste historische Errungenschaft. Und Demokratie muss stets neu errungen werden."