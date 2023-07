Preining gewinnt DTM-Rennen am Norisring nach Klimaprotest

Ein Aktivist fixierte sich zudem an einem Zaun, die weiteren Mitglieder schütteten laut Mitteilung der Letzten Generation orange gefärbtes Öl auf den Asphalt. Andere hatten Plakate dabei und wurden von mehreren Personen von der Strecke entfernt. Die Aktivisten forderten die deutsche Bundesregierung auf, "das Rasen in Richtung Klimakatastrophe zu stoppen", hieß es.

Preining durfte sich indes wie schon im Vorjahr über einen Sieg am Norisring freuen, nach einem harten Überholmanöver gegen Rast. "Ich bin extrem glücklich. Ich bin sehr stolz auf mein Team nach dem schweren Tag gestern", sagte der 24-Jährige nach dem zwölften Platz im ersten Rennen am Samstag. In der Gesamtwertung holte sich Preining, der in der Vorsaison auch noch am Red Bull Ring triumphiert hatte, mit 88 Punkten wieder die Führung von Van der Linde (78) zurück.