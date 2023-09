Autorennen Preining übernimmt in Spielberg Gesamtführung in DTM

Preining durfte Spielberg zufrieden verlassen Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

T homas Preining hat in der DTM nach der Heim-Station in Spielberg die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Porsche-Pilot aus Oberösterreich klassierte sich am Sonntag im zweiten Rennen in der Steiermark auf dem dritten Platz. Da der in Wien aufgewachsene Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) nach einer Kollision nach dem Start nicht über den 22. Rang hinauskam, rückte Preining im Titelkampf ganz nach vorne.