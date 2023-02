Preis Nominierte für 34. Romy stehen fest

AN APA / NÖN.at

Thomas Stipsits ist erneut für eine Romy nominiert

D ie 45 Nominierten für die 34. Romy stehen fest. Bis zum 19. März kann man unter https://kurier.at/romy in den insgesamt neun Kategorien des Film- und Fernsehpreises für seine Favoriten abstimmen. Neu ist, dass die Kategorie "Information" in "TV-Journalismus" umbenannt wurde. Verliehen werden die von "Kurier" in Kooperation mit dem ORF vergebenen Preise am 22. April in der Wiener Hofburg. ORF 2 überträgt ab 21.10 Uhr.