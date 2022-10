Preiserhöhung ÖBB: 2. Klasse-Tickets ab Dezember teurer

Wegen Energiepreisen: Zugfahren mit der ÖBB wird teurer Foto: APA

M it dem Fahrplanwechsel im Dezember erhöhen die ÖBB aufgrund der hohen Energiepreise die Ticketpreise. So kosten die Fahrkarten in der 2. Klasse um durchschnittlich 3,9 Prozent mehr. Wer am Tag der Abfahrt ein 2. Klasse-Ticket von Wien nach Salzburg löst, zahlt mit der Vorteilscard im Web oder in der App 28,30 Euro um 40 Cent mehr als bisher.