Premier League Chelsea zahlt bis zu 100 Mio. Euro für Ukraine-Star Mudryk

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mykhailo Mudryk - ein möglicher 100-Millionen-Mann Foto: APA/dpa/Reuters

C helsea setzt seine Einkaufstour fort. Der strauchelnde englische Fußball-Spitzenclub gab am Sonntag die Verpflichtung des ukrainischen Teamspielers Mykhailo Mudryk bekannt. Der Offensivspieler unterschrieb laut Clubangaben einen Vertrag für achteinhalb Jahre - also bis Sommer 2031. Chelsea soll für den 22-Jährigen von Schachtar Donezk laut britischen Medienberichten bis zu 100 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legen.