Tottenham-Trainer Jose Mourinho hatte erstmals von Beginn an gemeinsam auf das Offensivtrio Kane, Son Heung-min und Neuzugang Gareth Bale gesetzt. Die Londoner taten sich gegen den in dieser Saison noch sieglosen Abstiegskandidaten lange Zeit schwer, landeten dank Kanes siebentem Ligatreffer aber ihren dritten Sieg in Serie.